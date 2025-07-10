Дом не смогли завершить из-за банкротства застройщика.

В Арбитражном суде Омской области завершилось рассмотрение иска о признании самовольной постройкой незавершенного дома по адресу Конева, 3, корпус 3, в микрорайоне «Авангард» на Левобережье. 9 июля вынесено решение удовлетворить требования ООО Специализированный застройщик «Московка, дом 3» к ЖСК «Улица Конева, дом 3, корпус 3», уточняет «СуперОмск».

Разрешение на строительство дома в 18 этажей на 106 квартир выдавалось в августе 2011 года. Стройку приостановили еще в 2012-м после банкротства застройщика ЗАО «Алмаз-Инвест». Весной 2015 года образован ЖСК «Улица Конева, дом 3, корпус 3». Но долгострой оказался не оформлен в собственность кооператива. Сроки сдачи многоэтажки несколько раз переносились. Есть вероятность, что после вступления в силу решения суда дом могут исключить из реестра юрлиц.

Интересно, что компания «Алмаз-Инвест» собиралась строить микрорайон «Заречье» в 2006 году на 440 тыс. кв. м по обе стороны от метромоста. Но, судя по всему, также не рассчитала ресурсы, и возведение жилья приостановили.