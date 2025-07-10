Фамилию нового игрока генеральный менеджер сохранил в секрете.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин в эфире передачи «Овертайм» намекнул на появление нового защитника в команде. Это будет легионер. Его фамилия пока не разглашается.

– Надеюсь, что в ближайшие пару недель нам удастся подписать еще одного защитника, это иностранец. Мы пообщались с главным тренером Ги Буше и пришли к выводу, что команде нужны 8 защитников уровня КХЛ для ротации и форс-мажорных ситуаций, – сказал Сопин.

В сезоне-2025/26 за «Авангард» сыграют Дамир Шарипзянов, Алекс Грант, Семен Чистяков, Михаил Гуляев, Артем Блажиевский, Джесси Блэкер, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов. По словам Алексея Сопина, новый защитник среднего возраста.

На двусторонних контрактах в Омске останутся Даниил Чайка и Алексей Егоров. В МХЛ сыграет Матвей Кривоножкин, который был выменян из «Спартака».