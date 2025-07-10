Омск-Информ
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Мальчик двигался на запрещающий сигнал светофора.

В среду, 9 июля, в 13 часов стало известно об аварии на пересечении улиц Гусарова и Герцена в Омске.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель на автомобиле «Киа», выезжая по улице Рабиновича со стороны улицы Гусарова, допустил наезд на 10-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на красный свет.

Мальчику понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка.

Мальчик двигался на запрещающий сигнал светофора.

В среду, 9 июля, в 13 часов стало известно об аварии на пересечении улиц Гусарова и Герцена в Омске.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель на автомобиле «Киа», выезжая по улице Рабиновича со стороны улицы Гусарова, допустил наезд на 10-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу на красный свет.

Мальчику понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка.