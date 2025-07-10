Омск-Информ
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·Происшествия

Школьник попал в больницу.

Вчера вечером, 9 июля, в городе Таре Омской области произошла авария. Полицейские предварительно установили, что 12-летний школьник на мопеде возле жилого дома не пропустил 30-летнюю водительницу на «Тойоте» и врезался в авто.

Школьника увезли в больницу. Проводится проверка.

·Происшествия

Школьник попал в больницу.

Вчера вечером, 9 июля, в городе Таре Омской области произошла авария. Полицейские предварительно установили, что 12-летний школьник на мопеде возле жилого дома не пропустил 30-летнюю водительницу на «Тойоте» и врезался в авто.

Школьника увезли в больницу. Проводится проверка.