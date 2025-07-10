Омск-Информ
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Однако дату нововведения они пока не определили.
Сегодня на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в горсовете директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о планах по созданию в Омске новых выделенных полос для общественного транспорта. Следующей в списке чиновников стала улица 70 лет октября.
«Выделенки» появятся там по обеим сторонам. Однако, по словам Кормильца, это возможно только при запрещении левых поворотов.
«Выделенки» в Омске уже есть на Лукашевича, Красном Пути, Карла Маркса и Богдана Хмельницкого. В мэрии отмечают, что они доказали свою эффективность. При этом о выделенных полосах на 70 лет Октября чиновники говорили еще в 2021 году.
Андрей Андреев
·Авто

Однако дату нововведения они пока не определили.
Сегодня на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в горсовете директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о планах по созданию в Омске новых выделенных полос для общественного транспорта. Следующей в списке чиновников стала улица 70 лет октября.
«Выделенки» появятся там по обеим сторонам. Однако, по словам Кормильца, это возможно только при запрещении левых поворотов.
«Выделенки» в Омске уже есть на Лукашевича, Красном Пути, Карла Маркса и Богдана Хмельницкого. В мэрии отмечают, что они доказали свою эффективность. При этом о выделенных полосах на 70 лет Октября чиновники говорили еще в 2021 году.
Андрей Андреев