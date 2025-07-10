Мэр Омска Сергей Шелест рассказал подробности.

Сегодня, 10 июля, специалисты подрядной компании начали устанавливать светофоры на двух участках улиц. Новые объекты делают на перекрестках, Краснознаменная – Донецкая, Мельничная – 1-я и 2-я Казахстанские, на пересечении улиц Кемеровская – Вавилова и на ул. Новокирпичной.

Еще один светофор появится на пересечении Русско-Полянского тракта и дороги на поселок Мелиораторов. Стоимость контакта составляет 7 млн рублей. Светофор заработает к 15 сентября.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, сейчас работники вывозят землю, убирают старое покрытие и бордюры, подготавливают площадки для последующего монтажа светофорного оборудования. Всего объекты различных типов появятся на четырех аварийно-опасных участках дорог. Стоимость работ составляет 41 миллион рублей. Все объекты появятся до 1 сентября.