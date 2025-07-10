Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды.

В МЧС по Омской области разослали очередное штормовое предупреждение. По данным синоптиков, во второй половине дня 10 июля и днем 11 июля местами по городу и по области ожидаются ливневые дожди с грозами, шквалистое усиление ветра 17–22 м/с, что по шкале Бофорта соответствует шторму, град.

Кроме того, с 12 по 14 июля ожидается прохладная погода с дождями разной интенсивности.

Спасатели призвали соблюдать осторожность, не стоять и не парковать машину рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи во время сильного ветра.