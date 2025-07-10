Он будет выступать за «Омские Крылья».
Хоккейный клуб «Авангард» подписал односторонний контракт с защитником Русланом Петрищевым. Соглашение рассчитано на один сезон. Играть Петрищев будет в команде ВХЛ «Омские Крылья».
– Руслан – габаритный и опытный защитник, который делает на льду большой объём черновой работы. Самоотверженно действует в обороне, много блокирует бросков, активно играет в большинстве. При этом умеет начинать атаки, обладает хорошим первым пасом, может поддержать наступление. Разносторонний, жёсткий, с бойцовским характером – защитник, который может быть полезен в разных игровых ситуациях, – отметил ассистент генерального менеджера ХК «Авангард» Михаил Бирюков.
В сезоне 2024/2025 Петрищев выступал за «Динамо Санкт-Петербург». В регулярном чемпионате он провел 64 матча, набрал 15 (6+9) очков. На его счету 94 силовых приема, 103 заблокированных броска. В плей-офф сыграл 20 матчей, отметился результативной передачей, а также 51 силовым приемом и 39 блокированными бросками.