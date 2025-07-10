Пострадавшим от действий служителя церкви не исполнилось и 14 лет.

Советский районный суд г. Омска признал настоятеля храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135). Как сообщает пресс-служба суда, домогательствам настоятеля подвергались дети до 14 лет.

В наказание его отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Также омичу на 15 лет запретили занимать должности в Русской Православной Церкви и заниматься деятельностью, связанной с обрядами и таинствами. Также мужчине назначили принудительные меры медицинского характера.

Приговор не вступил в законную силу. Настоятель еще может его обжаловать. Отметим, что вину он не признал.