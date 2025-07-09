Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Свою должность сохранил Дмитрий Маркелов.
Вчера, 8 июля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении министра здравоохранения Омской области. Согласно опубликованному сегодня документу, еще год этот пост будет занимать Дмитрий Маркелов.
Напомним, Маркелов возглавил минздрав в июне 2024 года. До этого он был главврачом онкологического диспансера и депутатом городского совета.
3390Андрей Андреев
·Политика

Свою должность сохранил Дмитрий Маркелов.
Вчера, 8 июля, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении министра здравоохранения Омской области. Согласно опубликованному сегодня документу, еще год этот пост будет занимать Дмитрий Маркелов.
Напомним, Маркелов возглавил минздрав в июне 2024 года. До этого он был главврачом онкологического диспансера и депутатом городского совета.
3390Андрей Андреев