Обоих водителей пришлось госпитализировать.

Сегодня около 09:00 на трассе Тюмень – Омск в Крутинском районе Омской области случилось ДТП. В районе 432-го километра столкнулись два большегруза Sitrak и Scania.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Sitrak, 43-летний житель Нижегородской области, объезжал участок дорожных работ по полосе встречного движения. Это и привело к столкновению с автомобилеим Scania, которым управлял 36-летний мужчина из Алтайского края.

В результате оба водителя пострадали. Их госпитализировали.