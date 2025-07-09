Омск-Информ
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·Общество

Он подписал контракт сразу после срочной службы.
Сегодня, 9 июля, жители Москаленского района Омской области простились с 18-летним земляком – Алишером Идрисовым. Он погиб на СВО 13 мая.
Алишер родился 6 июня 2006 года в ауле Кзыл-Агаш Москаленского района Омской области. Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Росиия», он окончил Омский институт водного транспорта. В 2024 году его призвали на срочную службу. В ноябре 2024 года молодой человек принял решение подписать контракт с Минобороны.
Алишер был рядовым, проходил службу в должности гранатометчика.
2352Андрей Андреев
·Общество

Он подписал контракт сразу после срочной службы.
Сегодня, 9 июля, жители Москаленского района Омской области простились с 18-летним земляком – Алишером Идрисовым. Он погиб на СВО 13 мая.
Алишер родился 6 июня 2006 года в ауле Кзыл-Агаш Москаленского района Омской области. Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Росиия», он окончил Омский институт водного транспорта. В 2024 году его призвали на срочную службу. В ноябре 2024 года молодой человек принял решение подписать контракт с Минобороны.
Алишер был рядовым, проходил службу в должности гранатометчика.