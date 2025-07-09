Олега Пахтеева задержал Интерпол, в 2023 году его приговорили к шести годам строго режима.

Известный омский строитель, бывший председатель правления ЖСК «Малиновского-2012» Олег Пахтеев выплатит более 52 млн рублей за обман дольщиков. Соответствующее решение принял Омский областной суд.

С иском о взыскании денег с Пахтеева обратилась ППК «Фонд развития территорий». Организация занималась восстановлением прав дольщиков, вложивших средства в строительство дома на проспекте Менделеева, 46. Всего пострадали 37 человек, которые в 2014–2016 годах передали ЖСК «Малиновского-2012» в качестве оплаты паевого взноса за квартиры строящегося дома более 47 млн рублей. Часть этих денег Олег Пахтеев потратил на коммерческие проекты, не связанные с возведением многоэтажки.

На предпринимателя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), чч. 3–4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Когда ему предъявили обвинение, Пахтеев скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Летом 2019 года бизнесмена задержал Интерпол, позже он был экстрадирован в Россию, а летом 2023-го Центральный районный суд Омска приговорил его к шести годам строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Сейчас предприниматель находится в колонии.

– Преступные действия ответчика, установленные вступившим в законную силу приговором суда, послужили основанием для осуществления денежной компенсации участникам долевого строительства в размере свыше 52 млн рублей, что повлекло убытки ППК «Фонд развития территорий», – пояснили в Омском облсуде.

Отметим, что ЖСК «Малиновского-2012» официально признано банкротом. Тем не менее его председатель финансово ответит за «кидалово» дольщиков.