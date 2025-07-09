Молодой человек ворвался в квартиру родителей своей девушки.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Омска. Молодой человек обвиняется в незаконном проникновении в жилище.

Вечером 6 июля подозреваемый, выбив дверь, проник в квартиру родителей своей девушки. По его словам, он предполагал, что девушка может там находиться. Однако, не застав ее дома, он покинул квартиру.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, включая осмотр места происшествия и допрос подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяются возможные другие противоправные действия со стороны молодого человека.

За данное преступление, согласно ч. 1 ст. 139 УК РФ, предусмотрено наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. В случае доказательства применения насилия или угрозы его применения, наказание может быть ужесточено до двух лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.