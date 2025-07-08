Среди погибших – шестеро детей, которые на водоемах были предоставлены сами себе.

За купальный сезон 2025 года в водоемах Омской области утонули 6 детей и 13 взрослых, сообщили в региональном МЧС. Все детские трагедии произошли без должного родительского контроля: трое погибших были оставлены без присмотра, за остальными отсутствовал контроль во время совместного отдыха.

Начальник ГУ МЧС России по Омской области, генерал-майор внутренней службы Владислав Колодинский призвал жителей региона быть бдительными на водоемах и следить за детьми.

– Мы должны в первую очередь создавать институт воспитания, когда родители говорят с детьми о запрете нахождения и игр у воды, купания без взрослых. И не только говорить, а быть примером правильного поведения – выбирать для летнего отдыха исключительно официальные пляжи, где безопасно, – отметил глава ведомства.

Колодинский подчеркнул, что статистика подтверждает безопасность официальных пляжей – за последние пять лет на них не зафиксировано ни одного случая утопления.

МЧС России напоминает основные правила безопасности: купаться только на официальных пляжах, не допускать нахождения детей у воды без присмотра взрослых, не употреблять спиртные напитки при купании и соблюдать правила безопасности.