Олег Селиверстов продолжит руководить аэропортом до 2026 года.

Сегодня, 8 июля, совет директоров ОАО «Омский аэропорт» переизбрал генерального директора. Эту должность в четвертый раз подряд занял Олег Селиверстов. Действующий трудовой договор заключен сроком на один год, до 24 июля 2026-го.

Руководитель работает в Омском аэропорту с июля 2019 года. Прежде он успел проявить себя в крупных проектах гражданской авиации. До переезда в Омск он руководил развитием коммерческой составляющей терминала D международного аэропорта Шереметьево, отвечал за подготовку сочинского аэропорта к зимней Олимпиаде, а позже работал директором по развитию управляющей дирекции «Авиация» компании «Базовый Элемент».

В первый раз трудовое соглашение с Селиверстовым заключили на четыре года. Начиная с 2023 года руководство стало продлевать контракт ежегодно. По данным акционерного общества, за период его работы пассажиропоток увеличился в полтора раза.

Отметим, что Омский аэропорт принадлежит областному правительству. Совет директоров формируется из представителей исполнительной власти региона и депутатов Законодательного собрания Омской области.