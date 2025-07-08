Предлагается увеличить долю отчислений муниципального предприятия в городской бюджет.

На ближайшем заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам в горсовете Омска планируется рассмотреть предложение мэрии Омска. Речь идет о фантастической прибыли муниципального предприятия «Электрический транспорт», которая не дает покоя городским финансистам.

Как оказалось, в прошлом году компания показала прибыль в 259,2 млн рублей. Это в 5,6 раза выше, чем было запланировано, – 46,4 млн. рублей. Результат был достигнут за счет роста пассажиропотока на 2,7 млн человек, или на 9,4 %, по сравнению с 2023 годом. Как явствует из пояснительной записки, омичи воспылали любовью к троллейбусам и трамваям из-за переноса маршруток из центра города и дефицита водителей и машин на автобусных рейсах.

По существующей норме, предприятие перечисляет в бюджет 30 % прибыли. Городская администрация предложила депутатам повысить транш до 40 %.

Бюджет города в таком случае увеличится на 27 млн рублей. Если депутаты примут положительное решение на комитете, а затем и на пленарном заседании горсовета, «Электрический транспорт» пополнит городскую казну не на 80,8, а на 107,8 млн руб., уточняет РБК Омск. А у муниципального предприятия останется 151,4 млн руб.

Как заявили в мэрии, эти деньги будут направлены на дальнейшее развитие предприятия.