Омск-Информ
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·Общество

Теперь им грозят отключить свет.
Омичи пожаловались в соцсетях на то, что им повысили плату за электроэнергию задним числом – сразу за 1,5 года (с 23 августа 2023 года до 1 июня 2024 года). В квитанциях из-за этого образовались долги.
Омская энергосбытовая компания объяснила это приказом Региональной энергетической компании. Омичи обратились в УФАС, антимонопольщики признали неправоту ресурсников, но перерасчет обратно омичам никто так и не сделал.
– ОЭК не спешит убирать долги из квитанций, а, наоборот, присылает уведомление об отключении электроэнергии за долг, который сами и придумали, – сообщает автор поста.
Ранее с такой же проблемой столкнулись жильцы дома на улице Куйбышева. Им пришлось доказывать свою правоту через суд.
4408Андрей Андреев
·Общество

Теперь им грозят отключить свет.
Омичи пожаловались в соцсетях на то, что им повысили плату за электроэнергию задним числом – сразу за 1,5 года (с 23 августа 2023 года до 1 июня 2024 года). В квитанциях из-за этого образовались долги.
Омская энергосбытовая компания объяснила это приказом Региональной энергетической компании. Омичи обратились в УФАС, антимонопольщики признали неправоту ресурсников, но перерасчет обратно омичам никто так и не сделал.
– ОЭК не спешит убирать долги из квитанций, а, наоборот, присылает уведомление об отключении электроэнергии за долг, который сами и придумали, – сообщает автор поста.
Ранее с такой же проблемой столкнулись жильцы дома на улице Куйбышева. Им пришлось доказывать свою правоту через суд.
4408Андрей Андреев