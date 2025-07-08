Омск-Информ
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·Общество

Арендатору будет необходимо вложить средства в его ремонт. 
Историческое здание, расположенное в центре Омска по адресу Газетный переулок, дом 3, предлагается в аренду за символическую сумму – всего один рубль за квадратный метр в год. Общая площадь строения составляет 879,7 квадратного метра, следовательно, минимальная цена составит 879 рублей 70 копеек в год.
Дом, построенный в начале прошлого столетия в стиле модерн, имеет богатую историю. Именно здесь прошло детство знаменитого актера Владислава Дворжецкого, известного зрителю по фильмам «Бег», «Земля Санникова», «Капитан Немо» и многим другим картинам. Во времена Великой Отечественной войны здание служило местом жительства артистов Московского театра имени Евгения Вахтангова.
Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что будущему арендатору придется вложить собственные средства в реставрацию и поддержание исторического облика здания, являющегося объектом культурного наследия. Договор аренды рассчитан на длительную перспективу – почти 49 лет.
Конкурс по аренде назначен на 31 июля, прием заявок продлится до 28 июля. Организатором выступает департамент имущественных отношений городской администрации.
Мария Филимонова
·Общество

Арендатору будет необходимо вложить средства в его ремонт. 
Историческое здание, расположенное в центре Омска по адресу Газетный переулок, дом 3, предлагается в аренду за символическую сумму – всего один рубль за квадратный метр в год. Общая площадь строения составляет 879,7 квадратного метра, следовательно, минимальная цена составит 879 рублей 70 копеек в год.
Дом, построенный в начале прошлого столетия в стиле модерн, имеет богатую историю. Именно здесь прошло детство знаменитого актера Владислава Дворжецкого, известного зрителю по фильмам «Бег», «Земля Санникова», «Капитан Немо» и многим другим картинам. Во времена Великой Отечественной войны здание служило местом жительства артистов Московского театра имени Евгения Вахтангова.
Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что будущему арендатору придется вложить собственные средства в реставрацию и поддержание исторического облика здания, являющегося объектом культурного наследия. Договор аренды рассчитан на длительную перспективу – почти 49 лет.
Конкурс по аренде назначен на 31 июля, прием заявок продлится до 28 июля. Организатором выступает департамент имущественных отношений городской администрации.
Мария Филимонова