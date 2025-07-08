Арендатору будет необходимо вложить средства в его ремонт.

Историческое здание, расположенное в центре Омска по адресу Газетный переулок, дом 3, предлагается в аренду за символическую сумму – всего один рубль за квадратный метр в год. Общая площадь строения составляет 879,7 квадратного метра, следовательно, минимальная цена составит 879 рублей 70 копеек в год.

Дом, построенный в начале прошлого столетия в стиле модерн, имеет богатую историю. Именно здесь прошло детство знаменитого актера Владислава Дворжецкого, известного зрителю по фильмам «Бег», «Земля Санникова», «Капитан Немо» и многим другим картинам. Во времена Великой Отечественной войны здание служило местом жительства артистов Московского театра имени Евгения Вахтангова.

Мэр Омска Сергей Шелест подчеркнул, что будущему арендатору придется вложить собственные средства в реставрацию и поддержание исторического облика здания, являющегося объектом культурного наследия. Договор аренды рассчитан на длительную перспективу – почти 49 лет.

Конкурс по аренде назначен на 31 июля, прием заявок продлится до 28 июля. Организатором выступает департамент имущественных отношений городской администрации.