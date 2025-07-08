О его местонахождении ничего не известно уже третий день.

В Омске ищут 62-летнего Леонида Тимкина. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 6 июля.

Приметы пропавшего: рост – 160 см, телосложение нормальное, седые волосы, карие глаза.

Был одет: в белую кофту, синие штаны и черные сланцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.