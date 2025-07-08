Омск-Информ
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·Политика

Пост заняла выпускница медакадемии Лариса Боярская.
Вчера, 7 июля, Лариса Боярская стала вице-губернатором Оренбургской области. Она будет отвечать за социальную политику.
– Вверенное Ларисе Александровне направление достаточно многоплановое. Здравоохранение, социальное развитие, образование, культура, спорт – самые чувствительные сферы в плане непосредственного взаимодействия с людьми и влияния результатов работы на качество жизни оренбуржцев, – отметил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Боярская – выпускница Омской медицинской академии. Работала главврачом Тюменской больницы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России.
2301Андрей Андреев
·Политика

Пост заняла выпускница медакадемии Лариса Боярская.
Вчера, 7 июля, Лариса Боярская стала вице-губернатором Оренбургской области. Она будет отвечать за социальную политику.
– Вверенное Ларисе Александровне направление достаточно многоплановое. Здравоохранение, социальное развитие, образование, культура, спорт – самые чувствительные сферы в плане непосредственного взаимодействия с людьми и влияния результатов работы на качество жизни оренбуржцев, – отметил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Боярская – выпускница Омской медицинской академии. Работала главврачом Тюменской больницы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России.
2301Андрей Андреев