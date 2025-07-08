Омск-Информ
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·Происшествия

Прощание состоится сегодня в селе Новоягодном.
Администрация Знаменского района Омской области сообщила о гибели 48-летнего бойца Павла Красноперова. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. 
– Павел навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот Родины, – говорится в сообщении.
Отметим, что с 4 марта Красноперов считался без вести пропавшим.
Прощание с ним пройдет сегодня, 8 июля, в 11:30 в селе Новоягодном, по адресу Кооперативная, 20а, у мемориала погибшим воинам-землякам.
2351Мария Филимонова
·Происшествия

Прощание состоится сегодня в селе Новоягодном.
Администрация Знаменского района Омской области сообщила о гибели 48-летнего бойца Павла Красноперова. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. 
– Павел навсегда останется в нашей памяти как человек долга, истинный патриот Родины, – говорится в сообщении.
Отметим, что с 4 марта Красноперов считался без вести пропавшим.
Прощание с ним пройдет сегодня, 8 июля, в 11:30 в селе Новоягодном, по адресу Кооперативная, 20а, у мемориала погибшим воинам-землякам.
2351Мария Филимонова