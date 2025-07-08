Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

До спецоперации он работал в полиции.
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» воспитанника омского военно-спортивного патриотического центра «Характер». Об этом сообщает сам центр.
Отметим, что Вячеслав окончил Омскую академию МВД, занимался кикбоксингом и рукопашным боем. Служил в полиции, после чего ушел добровольцем на фронт.
1773Андрей Андреев
·Общество

До спецоперации он работал в полиции.
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» воспитанника омского военно-спортивного патриотического центра «Характер». Об этом сообщает сам центр.
Отметим, что Вячеслав окончил Омскую академию МВД, занимался кикбоксингом и рукопашным боем. Служил в полиции, после чего ушел добровольцем на фронт.
1773Андрей Андреев