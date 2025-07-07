Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла, когда Сергей Гайдук работал во дворе.
В Омске погиб герой американского документального фильма, ветеран Афганистана Сергей Гайдук. По предварительным данным, часть дерева упал на него с высоты четвертого этажа, когда он работал во дворе.
Как сообщает Mash, ветка повалила омича на землю и сломала ему обе ноги, основание черепа, а также нанесла другие травмы. Инцидент произошел 16 мая. Гайдук впал в кому, а 1 июля умер.
Гайдук снялся в фильме AFGAN: The Soviet Experience. В девяностых он переехал в Омск, где жил вместе с женой и двумя дочерьми. В последнее время занимался установкой кондиционеров.
Андрей Андреев
·Происшествия

Трагедия произошла, когда Сергей Гайдук работал во дворе.
В Омске погиб герой американского документального фильма, ветеран Афганистана Сергей Гайдук. По предварительным данным, часть дерева упал на него с высоты четвертого этажа, когда он работал во дворе.
Как сообщает Mash, ветка повалила омича на землю и сломала ему обе ноги, основание черепа, а также нанесла другие травмы. Инцидент произошел 16 мая. Гайдук впал в кому, а 1 июля умер.
Гайдук снялся в фильме AFGAN: The Soviet Experience. В девяностых он переехал в Омск, где жил вместе с женой и двумя дочерьми. В последнее время занимался установкой кондиционеров.
Андрей Андреев