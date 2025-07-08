Омск-Информ
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·Общество

Максимальная температура в регионе достигнет 25 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет облачная погода. Температура воздуха составит +20...+25 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра бедет достигать 7–12 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске днем будет +18...+22. Ветер будет дуть порывами до 10 м/с. Осадков также не ожидается. Магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются.

2632Андрей Андреев
·Общество

Максимальная температура в регионе достигнет 25 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет облачная погода. Температура воздуха составит +20...+25 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра бедет достигать 7–12 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске днем будет +18...+22. Ветер будет дуть порывами до 10 м/с. Осадков также не ожидается. Магнитные бури в ближайшие дни не прогнозируются.

2632Андрей Андреев