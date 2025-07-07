Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадали мужчина и пожилая женщина.
Вчера около 14:16 в поселке Иртышский Омского района случилось ДТП. Столкнулись квадроцикл и две легковушки.
Как сообщают полицейские, 77-летний водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не предоставил квардроциклу преимущество в движении. В результате произошло столкновение, после которого квадроцикл столкнулся с автомобилем Kia.
Пострадали 42-летний водитель квадроцикла и 81-летняя пассажирка «Лады». Обоих госпитализировали.
Андрей Андреев
·Происшествия

Пострадали мужчина и пожилая женщина.
Вчера около 14:16 в поселке Иртышский Омского района случилось ДТП. Столкнулись квадроцикл и две легковушки.
Как сообщают полицейские, 77-летний водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не предоставил квардроциклу преимущество в движении. В результате произошло столкновение, после которого квадроцикл столкнулся с автомобилем Kia.
Пострадали 42-летний водитель квадроцикла и 81-летняя пассажирка «Лады». Обоих госпитализировали.
Андрей Андреев