Омск-Информ
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·Происшествия

Страдания ребенка правоохранители оценили в 15 тыс. рублей.
Большереченский суд Омской области взыскал с чиновников 15 тыс. рублей в пользу 14-летней местной жительницы. Эти деньги семья девочки получит в качестве компенсации морального вреда за укус собаки.
Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел вечером 22 декабря 2024 года. Около дома на школьницу напал бездомный пес и покусал ее за обе ноги. Девочке понадобилась медицинская помощь.
Учитывая обязанности органа местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными, прокурор обратился в суд, а суд удовлетворил требования о компенсации в полном объеме.
Андрей Андреев
·Происшествия

Страдания ребенка правоохранители оценили в 15 тыс. рублей.
Большереченский суд Омской области взыскал с чиновников 15 тыс. рублей в пользу 14-летней местной жительницы. Эти деньги семья девочки получит в качестве компенсации морального вреда за укус собаки.
Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел вечером 22 декабря 2024 года. Около дома на школьницу напал бездомный пес и покусал ее за обе ноги. Девочке понадобилась медицинская помощь.
Учитывая обязанности органа местного самоуправления по обращению с безнадзорными животными, прокурор обратился в суд, а суд удовлетворил требования о компенсации в полном объеме.
Андрей Андреев