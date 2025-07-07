В университете состоялся «Фестиваль АГРОпрофессий».

На минувших выходных в Омском ГАУ прошел «Фестиваль АГРОпрофессий». В мероприятии приняли участие преподаватели и сотрудники вуза вместе со своими семьями, студенты и аспиранты. Также на праздник пришли школьники, абитуриенты и их родители.

Гостям фестиваля рассказали о современных профессиях во время экскурсии по университетскому парку. Они приняли участие в творческих мастер-классах, профессиональных пробах, мини-выставках, викторинах, конкурсах и фотосессиях.

Участники попробовали полезные угощения и напитки, примерили на себя роль ветеринарного стоматолога, пилота БПЛА и геодезиста, увидели опыты по химии и физике, поучаствовали в гонках на агророботах.

Кроме того, семьи ОмГПУ посадили в парке маленькие ели в честь празднования Дня семьи, любви и верности.