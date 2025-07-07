Отключения планируются 8, 9 и 11 июля.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на неделю. В связи с этим части абонентов отключат холодную воду.

Завтра, 8 июля, с 10:00 до 23:00 воды не будет по адресам: Тюленина 1, 5, и Белозерова 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14/1.

Отключения 9 июля с 10:00 до 22:00:

Ипподромная, 2, 12а, 3;

4-я Линия, 244, 239, 237, 235, 242, 233, 231, 240, 229, 238а, 238, 238а;

5-я Линия, 252, 231, 250, 248, 198/47, 198/48, 227а к. 1, 227а к. 2, 227, 244, 198/48, 221;

6-я Линия, 180, 182, 178;

3-я Транспортная, 7а, 7, 1, 1 к. 2 , 1 к. 4 , 4 , 4 к. 2, 4в, 2а;

7-я Линия, 190, 190/2;

8-я Линия, 198, 198/2, 219;

Богдана Хмельницкого, 222, 224, 226, 228, 230, 232А, 232.

Среди них 35 многоэтажек, 10 административных зданий и 6 социальных объектов. Машину с питьевой водой установят по адресу: 3-я Транспортная, 7.

В тот же день, 9 июля, с 10:00 до 20:00 без воды останутся жители домов № 117 и № 115 на улице 10 лет Октября и № 44 и № 46 на Богдана Хмельницкого. Машину с питьевой водой установят по адресу:

10 лет Октября, 117.

Отметим также, что в пятницу, 11 июля, с 4:00 до 23:00 без воды останутся жители станций Пламя, поселка Лузино, деревни Петровка, поселка Северного, СНТ «Движенец» и «Ветеран».