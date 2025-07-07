Омск-Информ
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·Общество

Они отправились служить на Украину.
Омские полицейские Евгений Воронцов и Сергей Собянин, которых обвинили в торговле наркотиками, отправились на СВО. Как сообщает «Город55», оба заключили контракт с Министерством обороны.
Напомним, замначальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УНК УМВД по Омской области Евгения Воронцова и оперуполномоченного этого отдела Сергея Собянина задержали в октябре 2024 года с поличным. По данным следствия, они пытались продавать наркотики, оставляя закладки в гаражах.
После того как полицейских заподозрили в наркопреступлениях, их сразу отстранили от служебных обязанностей и отправили в СИЗО.
Андрей Андреев
·Общество

Они отправились служить на Украину.
Омские полицейские Евгений Воронцов и Сергей Собянин, которых обвинили в торговле наркотиками, отправились на СВО. Как сообщает «Город55», оба заключили контракт с Министерством обороны.
Напомним, замначальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УНК УМВД по Омской области Евгения Воронцова и оперуполномоченного этого отдела Сергея Собянина задержали в октябре 2024 года с поличным. По данным следствия, они пытались продавать наркотики, оставляя закладки в гаражах.
После того как полицейских заподозрили в наркопреступлениях, их сразу отстранили от служебных обязанностей и отправили в СИЗО.
Андрей Андреев