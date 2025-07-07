Омск-Информ
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·Общество

Змее дают исключительно положительные характеристики.

Омский акванариум «Наутилус» продает животных, корма, аквариумы и террариумы. Одно из последних объявлений – приобрести предлагается маисового полоза.

– Он обладает большим множеством разных окрасов, его легко содержать и разводить, а еще у него очень покладистый характер, лишенный всякой агрессии, – пишут в группе «Наутилуса». – Размер и телосложение взрослого полоза позволяет ему спокойно находиться на руках как у взрослого, так и у ребенка.

Змея в момент вылупления имеет размер 20–30 см, вырастает до 120–160 см. Стоимость одной особи оценивают в акванариуме в 7 тыс. рублей. 

Наталья Корнеева
·Общество

Змее дают исключительно положительные характеристики.

Омский акванариум «Наутилус» продает животных, корма, аквариумы и террариумы. Одно из последних объявлений – приобрести предлагается маисового полоза.

– Он обладает большим множеством разных окрасов, его легко содержать и разводить, а еще у него очень покладистый характер, лишенный всякой агрессии, – пишут в группе «Наутилуса». – Размер и телосложение взрослого полоза позволяет ему спокойно находиться на руках как у взрослого, так и у ребенка.

Змея в момент вылупления имеет размер 20–30 см, вырастает до 120–160 см. Стоимость одной особи оценивают в акванариуме в 7 тыс. рублей. 

Наталья Корнеева