Баланс перенесут на новые карты.
У омичей, которые пользуются «Омкой», появилась возможность перенести баланс с утерянной карты на новую. Как сообщили в мэрии, для этого нужно обратиться в АО «Пассажирсервис» на электронную почту (passervis@mail.ru) или в группе «Омск Транспорт» во «ВКонтакте».
К сообщению нужно приложить:
- копии не менее трех чеков, датированных не позднее 1 января 2019 года, если вы пополняете карту в пунктах продажи;
- банковские справки по трем последним операциям, если вы пополняете карту через приложение банка.
Специалистам потребуется три рабочих дня на подтверждение информации. После владельца транспортной карты пригласят в офис «Пассажирсервиса», чтобы заполнить заявление.
– При переносе баланс карты будет рассчитан по данным автоматизированной системы оплаты проезда с учетом поездок, которые могут быть совершены в период рассмотрения вашего обращения, – отметили в мэрии.
Напомним, с 1 июля в Омске подорожал проезд в общественном транспорте. Если платить картой, то придется отдать 38 рублей, а наличными – 45 рублей.