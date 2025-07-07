Программа по обеспечению жильем детей-сирот продолжает реализацию под контролем губернатора.

Региональный жилищный центр завершил передачу 18 квартир детям-сиротам по распоряжению губернатора Омской области Виталия Хоценко. Новые жильцы получили квартиры в Таврическом, Любинском, Саргатском, Знаменском районах и Омске. Квартиры расположены в одноэтажных двух- и четырехквартирных домах. Площадь каждой составляет минимум 33 квадратных метра.

Новые помещения оснащены отопительной системой, горячим и холодным водоснабжением, оборудованы кухонными плитами и приборами учета. Застройщики взяли на себя обязательства консультировать будущих владельцев по вопросам обслуживания коммуникаций и обеспечили пятилетнюю гарантию качества выполненных работ.

В настоящее время идет закупка еще 70 квартир в Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Саргатском, Москаленском, Исилькульском, Русско-Полянском, Любинском и Омском районах. Помимо приобретения готовых помещений льготникам выдают жилищные сертификаты, позволяющие приобретать квартиры в любом регионе страны. Такой документ с начала года получили уже 187 человек.

Реализация осуществляется в соответствии с региональной адресной программой. Финансирование обеспечивается из областного бюджета с привлечением федеральных средств. Направление находится под вниманием полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Осуществление контроля поручено профильным министерствам и рассматривается на совещаниях под председательством губернатора Виталия Хоценко.