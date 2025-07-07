Омск-Информ
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·Происшествия

Проверка ВПП после сообщения экипажа не выявила посторонних предметов.
Вчера, 6 июля, во время посадки в аэропорту Омска экипаж самолета авиакомпании «Аэрофлот» Airbus сообщил диспетчерам о вероятном факте столкновения лайнера с птицами.
По данным летчиков, инцидент произошел на расстоянии около 200 метров на удалении от взлетно-посадочной полосы № 25, на высоте приблизительно 15–20 метров, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Сотрудники аэродрома проверили полосу. Посторонние предметы обнаружены не были.
Мария Филимонова
·Происшествия

Проверка ВПП после сообщения экипажа не выявила посторонних предметов.
Вчера, 6 июля, во время посадки в аэропорту Омска экипаж самолета авиакомпании «Аэрофлот» Airbus сообщил диспетчерам о вероятном факте столкновения лайнера с птицами.
По данным летчиков, инцидент произошел на расстоянии около 200 метров на удалении от взлетно-посадочной полосы № 25, на высоте приблизительно 15–20 метров, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Сотрудники аэродрома проверили полосу. Посторонние предметы обнаружены не были.
Мария Филимонова