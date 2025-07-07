Омск-Информ
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·Общество

Возможен дождь с грозой.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 7 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +22...+27 °C.
Ожидаются переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15–18 м/с.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова
·Общество

Возможен дождь с грозой.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 7 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +22...+27 °C.
Ожидаются переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами ожидаются порывы до 15–18 м/с.
Атмосферное давление будет расти.
Мария Филимонова