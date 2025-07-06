В результате аварии столкнулись три машины.

Сегодня днем, 6 июля, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Центральном округе Омска.

Инцидент произошел недалеко от дома № 24 на улице Герцена. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение дистанции водителем автомобиля марки «Хендай Солярис». 46-летний автомобилист не смог удержать необходимое расстояние до впереди идущего транспортного средства и врезался в машину марки «Тойота». Получивший удар автомобиль сместился вперед и столкнулся с третьим транспортным средством – автомобилем «Шкода».

Также выяснилось, что предполагаемый виновник происшествия управлял машиной, имея признаки алкогольного опьянения. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили пассажиры машины «Тойота» – 42-летняя женщина и двухгодовалый мальчик. Пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.