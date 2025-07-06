Температура воздуха превысила норму на 2–3 градуса.

Июнь 2025 года в Омской области отличился повышенной температурой воздуха. Как сообщили в Обь-Иртышскогм УГМС, средняя температура месяца составила +19...+21 °C, что примерно на 2–3 градуса превышает обычные значения.

Наиболее теплые дни пришлись на начало и середину июня. Особенно выделилась вторая декада, когда средняя температура достигла +21...+25 °C, что оказалось на 5–6 градусов выше нормы.

Температурный режим последней декады оказался прохладнее среднего уровня на 1–2 градуса. Ночные температуры колебались между +3...+11 °C, а с 7 по 9 июня местами фиксировались заморозки в травостое до минусовых отметок -0...-3°C.

Максимальные дневные температуры летом в отдельные дни доходили до +29...+36 °C. Абсолютный максимум, +36 °C, зарегистрирован 18 июня на юге региона – в Одесском, Русско-Полянском районах и Черлаке.

Количество осадков было распределено по региону неравномерно. На большинстве территорий выпало около или чуть больше обычных объемов. Иногда погода осложнялась туманностью, ливнями, градом и грозовыми явлениями.