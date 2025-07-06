У бойца остались жена и двухгодовалый ребенок.

В Омской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции 29-летним Мерзой Альмуховым. Согласно сообщению Москаленского местного отделения партии «Единая Россия», мужчина трагически погиб во время выполнения боевого задания 26 октября 2024 года. Его личность была установлена лишь спустя полгода после гибели.

Мерза Альмухов родился 29 июня 1995 года в ауле Жанааул Москаленского района. Вместе с семьей он переехал в село Новоцарицыно в 1997 году. Мужчина был внуком ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Алмуха Маямирова. Будучи подростком, активно участвовал в работе военно-патриотического палаточного лагеря «Стимул».

Воинская служба стала важной частью жизни Альмухова. Он проходил срочную службу в Вооруженных силах России в период с 2013 по 2014 год. Затем решил продолжить карьеру военного, подписав контракт с Минобороны РФ и отправившись служить в зоне спецоперации в 2023 году.

– Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил уравновешенного и доброго парня. Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался, – говорится в сообщении.

У покойного остались жена и двухгодовалый сын.