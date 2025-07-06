О его местонахождении ничего не известно с 28 июня.

В Омске ищут 51-летнего Сергея Нестерова. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», 19 июня мужчина уехал из Новотроицкого в Омск на заработки. С 28 июня он перестал выходить на связь.

Приметы пропавшего: рост – 165 см, карие глаза, прямые седые волосы, лобные залысины, борода, носит очки в прямоугольной металлической оправе.

Был одет: в куртку цвета хаки, серые спортивные штаны и черную футболку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.