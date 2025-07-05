Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на аэродроме Поповка в Азовском районе.

Сегодня, 5 июля, на аэродроме Поповка в Азовском районе Омской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Цессна», выполнявший частный полет. Его пилот не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

– По предварительным данным, при выполнении частного полета в районе посадочной площадки Поповка в Азовском районе легкомоторное воздушное судно «Цессна» совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия самолет получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что пилот «Цессны» выжил. По факту инцидента проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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·Происшествия

Инцидент произошел на аэродроме Поповка в Азовском районе.

Сегодня, 5 июля, на аэродроме Поповка в Азовском районе Омской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Цессна», выполнявший частный полет. Его пилот не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу.

– По предварительным данным, при выполнении частного полета в районе посадочной площадки Поповка в Азовском районе легкомоторное воздушное судно «Цессна» совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия самолет получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что пилот «Цессны» выжил. По факту инцидента проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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