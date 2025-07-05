Омск-Информ
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·Общество

Могилевская, Гродненская и Брестская улицы еще только проектируются.

Трем проектируемым улицам в Центральном округе Омска дадут имена белорусских городов. Улицы будут располагаться в микрорайоне Амурский-2, где сейчас ведется активное строительство жилья.

Предложение о наименовании улиц одобрила городская топонимическая комиссия. Теперь слово за депутатами горсовета: вопрос сначала рассмотрят на заседании профильного комитета по вопросам архитектуры и градостроительства, а затем вынесут на пленарное заседание.

Добавим, что все три города, именами которых хотят назвать улицы, являются побратимами Омска.

·Общество

Могилевская, Гродненская и Брестская улицы еще только проектируются.

Трем проектируемым улицам в Центральном округе Омска дадут имена белорусских городов. Улицы будут располагаться в микрорайоне Амурский-2, где сейчас ведется активное строительство жилья.

Предложение о наименовании улиц одобрила городская топонимическая комиссия. Теперь слово за депутатами горсовета: вопрос сначала рассмотрят на заседании профильного комитета по вопросам архитектуры и градостроительства, а затем вынесут на пленарное заседание.

Добавим, что все три города, именами которых хотят назвать улицы, являются побратимами Омска.