Омск-Информ
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·Авто

Речь идет об участке улицы Фрунзе в районе метромоста.

В Омске объявили аукцион на ремонт участка улицы Фрунзе, расположенной в центре города. Ремонтировать будут небольшой участок от Красного Пути до дома № 38, в котором располагается бизнес-центр.

Согласно заявке на сайте госзакупок, размещенной Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, подрядная организация должна будет обновить асфальт и установить бортовые камни. Работы необходимо провести до 30 июля.

Максимальная стоимость контракта составляет 7,9 млн рублей. Итоги торгов подведут 8 июля.

·Авто

Речь идет об участке улицы Фрунзе в районе метромоста.

В Омске объявили аукцион на ремонт участка улицы Фрунзе, расположенной в центре города. Ремонтировать будут небольшой участок от Красного Пути до дома № 38, в котором располагается бизнес-центр.

Согласно заявке на сайте госзакупок, размещенной Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, подрядная организация должна будет обновить асфальт и установить бортовые камни. Работы необходимо провести до 30 июля.

Максимальная стоимость контракта составляет 7,9 млн рублей. Итоги торгов подведут 8 июля.