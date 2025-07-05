Мужчина совершил неудачный маневр, выехав на встречную полосу.

В субботу, 5 июля, около 7:20 часов на улице Энтузиастов на окраине городка Нефтяников произошла авария, в результате которой погиб водитель иномарки. Инцидент случился у дома № 35.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Витц», личность которого сейчас устанавливается, допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Карина» под управлением 42-летнего мужчины.

– В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Витц» скончался на месте, водитель «Тойоты Карины» доставлен в больницу, – сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас проводится проверка по факту аварии, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства инцидента.