Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина ушел из дома 2 июля. Омич нуждается в медицинской помощи.

В Омске объявлен розыск 44-летнего Дениса Сербина, который ушел из дома 2 июля и не вернулся. По словам его матери, которая обратилась в полицию с заявлением, мужчина направился в лес за ягодами.

– Был одет в черную футболку и черные штаны, нуждается в медицинской помощи, – сообщили в полиции.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, позвоните в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-999-326-60-80 или 102.

Наталья Корнеева
·Происшествия

Мужчина ушел из дома 2 июля. Омич нуждается в медицинской помощи.

В Омске объявлен розыск 44-летнего Дениса Сербина, который ушел из дома 2 июля и не вернулся. По словам его матери, которая обратилась в полицию с заявлением, мужчина направился в лес за ягодами.

– Был одет в черную футболку и черные штаны, нуждается в медицинской помощи, – сообщили в полиции.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, позвоните в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-999-326-60-80 или 102.

Наталья Корнеева