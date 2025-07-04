Иногороднего субподрядчика поменяли на омскую компанию.

Сегодня, 4 июля, губернатор Виталий Хоценко находится с рабочей поездкой в Исилькульском районе. Вечером он примет участие в открытии 55-го областного летнего спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Исилькуль 2025», а до начала мероприятия посетит ряд объектов социальной и производственной сферы.

Первым делом глава региона заехал в Солнцевскую среднюю школу, где ведутся работы по капитальному ремонту.

– Объезд начали с Солнцевской школы, где идет капитальный ремонт. На данный момент работы в начальной школе почти завершены – подрядчик обещает, что дети 1 сентября сядут за парты, – сообщил Хоценко.

При этом ремонт здания основной школы идет медленно. Строителей на площадке мало, подрядчик существенно отстает от графика.

– Была произведена замена иногородней субподрядной организации на местную, омскую. Обещают темпы нарастить, – отметил губернатор.

Солнцевская школа является одним из 24 образовательных учреждений региона, участвующих в масштабной программе модернизации школьных систем образования, инициированной по президентской программе.

Как подчеркнул губернатор, важно своевременно завершить ремонтные работы на объекте и ввести школу в эксплуатацию. Хоценко поручил увеличить количество рабочих и мобилизовать дополнительные ресурсы для ускорения ремонта.