Женщины и их подельник якобы «решали вопросы» с правоохранительными органами, требуя за услуги миллионы.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу директора крупной юридической фирмы, бывшего сотрудника правоохранительных органов и общественной правозащитницы, которые обвинялись в многомиллионном мошенничестве.

В суде было установлено, что в октябре 2023 года руководитель юридической компании ввела в заблуждение одного из владельцев строительной фирмы относительно проблем с перерегистрацией юрлица. Сначала женщина получила от него 100 тыс. рублей, а затем потребовала еще 1,5 миллиона за успешное окончание процедуры и защиту «от проверок со стороны правоохранительных органов».

С января 2022 года по февраль 2023-го фигурантка и ее сообщники пытались «обработать» еще четверых клиентов, желая получить «за решение вопросов» от 150 тыс. до 7,2 млн рублей.

– Задержание сообщников прошло в одном из ресторанов города при передаче им 1,5 млн рублей за «решение» вопроса о непривлечении одной из потерпевших к уголовной ответственности за преступление, которое она не совершала, – сообщили в прокуратуре.

Как уточнили в полиции, омичка передала юристкам три пачки денег, чтобы ее дочь не привлекали к уголовной ответственности. Во время задержания директор юрфирмы заявила, что клиентка отдала ей долг за оказанные услуги.

При обысках в квартирах и офисе обвиняемых были найдены удостоверения различных фондов и комитетов с аббревиатурами правоохранительных органов, в действительности же не имеющие никакого отношения к деятельности государственных ведомств.

Суд назначил руководителю фирмы и правозащитнице 3 года и 3 года 3 месяца лишения свободы. Их сообщник, бывший сотрудник правоохранительных органов, получил 3 года 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора все были взяты под стражу в зале суда.