Монумент располагается у здания Генерального консульства Республики Казахстан.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о ремонте памятника Чокану Валиханову, расположенному в центре города на улице, которая носит его имя. Монумент стоит у здания Генерального консульства Республики Казахстан в Омске.

– До 28 июля подрядчику необходимо отремонтировать основание памятника, произвести облицовку постамента гранитом, привести в порядок тротуарную плитку у основания. Стоимость работ составляет 1 миллион 115 тысяч рублей, – рассказал градоначальник.

Заказчиком работ выступает музей – исторический парк «Омская крепость», который с недавних пор отвечает и за сохранность памятников на территории города.

Чокан Валиханов – русский и казахский ученый, географ, историк, этнограф, фольклорист, путешественник, просветитель и востоковед. Является выпускником Омского кадетского корпуса. Памятник Валиханову в Омске был открыт в 2004 году.