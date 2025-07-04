Водитель без прав скрылся с места происшествия.

Сегодня ночью, 4 июля, на автодороге Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан произошла авария со смертельными последствиями.

Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21074, 40-летний мужчина, управлял автомобилем незаконно, поскольку не имел прав на вождение транспортных средств. По предварительным данным, машина врезалась в барьерное ограждение.

Последствия аварии оказались трагичными. Один из пассажиров, 46-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Второй пострадавший, 21-летний парень, был срочно госпитализирован.

Сразу после столкновения виновник происшествия покинул место события, однако позднее полиция задержала мужчину.

Следствием начаты разбирательства по двум административным делам: ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся) и ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.