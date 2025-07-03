Сокращение количества автобусов № 29 возмутило жителей городка Нефтяников.

Жителей Нефтяников возмутило сокращение количества автобусов маршрута № 29, который курсировал от нефтезавода до Амурского поселка. В группе «Мои Нефтяники» омичи пожаловались на переполненность автобусов в часы пиковой нагрузки, а именно, когда на работу и с работы едут работники нефтеперерабатывающего предприятия. Транспорт переполнен и не справляется с нагрузкой.

Ранее про сокращение количества автобусов сообщили в мэрии, департамент транспорта пояснил причину принятого непопулярного решения – в связи со снижением транспортной активности населения в летний период.

С 1 июля в Омске сокращены автобусы сразу на нескольких маршрутах: № 14, 21, 22, 24, 29, 33, 34, 45, 63, 67, 78, 95, 103 и 171. Маршруты № 28 и 32 вообще приостановили работу.

Маршрут № 29 идет по улице 22 Апреля, проспекту Королева, проходит Учхоз и СибНИИСХоз, сворачивает на 24-ю Северную, проезжает мимо «Зари», по 21-й Амурской доезжает до микрорайона Первокирпичный. По такому маршруту из Нефтяников не ходит ни автобусы, ни троллейбусы, ни маршрутки. Жители этой части города добираются до онкологического диспансера и дачных поселков.

Добавим, что маршрут автобуса № 83 никак не спасает положение, он едет только до Амурской диспетчерской и по совершенно другой схеме.