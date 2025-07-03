Спасателям пришлось снимать нарушителя спокойствия.

Вчера, 2 июля, утром в Называевске вызвали спасателей.

Очевидцы рассказали о мужчине на крыше частного дома, который вел себя странно: что-то выкрикивал и намеревался спрыгнуть вниз. К месту ЧП прибыли сотрудники полиции и скорая. Однако на уговоры спуститься сельчанин не поддавался и подпускать к себе никого не хотел.

Пришлось вмешаться сотрудникам МЧС, которые снимали дебошира с помощью лестницы-трехколенки.

– Перед нами стоял мужчина лет 35, успокаивать нам его не пришлось. Он улыбался и говорил, что ничего не помнит. Послушно проследовал с нами на лестницу и спустился вниз, – рассказал заместитель начальника 52-й ПСЧ Кирилл Степченко.

Оказалось, это работник, которого наняли собственники жилья, чтобы тот починил крышу дома. Что произошло дальше, никто не знает. От помощи врачей местный житель отказался и проследовал на беседу с сотрудниками полиции...